È di pochi minuti fa il comunicato congiunto del Sindaco e del Presidente dell’associazione organizzatrice “Sos Corriolos” che dichiara il rinvio della manifestazione Ritus Calendarum.

A seguito delle disposizioni emanate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, in tema di misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19,il quale dichiara testualmente: all’art. 1 lettera b) “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia provato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d ”; e alla lettera d) dell’allegato 1 “mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro”; l’amministrazione comunale di Neoneli e l’associazione che ha curato l’organizzazione dell’evento programmato per l’otto marzo hanno disposto il rinvio di Ritus Calendarmu, carrasegae neonelesu.

Di seguito il comunicato:

Carissimi concittadini,

purtroppo con nostro grande rammarico, tenuto conto del grande lavoro già svolto e delle spese sostenute, il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 ci impone di RINVIARE a data da destinarsi la manifestazione “Ritus Calendarum Carrasegae Neonelesu 2020”.

Il provvedimento del Governo si rende necessario per alzare il livello di precauzione, per limitare i contatti e le occasioni di scambio.

Le norme restrittive dettate dallo stesso, volte a tutelare la salute pubblica, sospendendo le manifestazioni ed eventi di qualunque natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E in questo caso, purtroppo, vi rientra pure la manifestazione “Ritus Calendarum Carrasegae Neonelesu 2020”, prevista per domenica 8 marzo 2020 che non potrà più tenersi in tale data.

È un intervento precauzionale e riguarda la salute di tutti noi.

Il Comune di Neoneli raccomanda a tutti i cittadini di rispettare con la massima diligenza quanto riportato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In queste ore ci stiamo confrontando costantemente fra colleghi sindaci ed evidenziato la necessità di indirizzare alle Istituzioni Regionali una richiesta di aiuto non solo affinché l’impegno e le spese di una comunità per la realizzazione di eventi come il nostro, organizzati per tener vivi i piccoli paesi non vadano perduti, ma anche per garantire misure che sostengano economicamente le associazioni che investono in queste manifestazioni al fine di salvaguardarle.

Non scoraggiamoci e attendiamo ulteriori novità sull’argomento al fine di rialzarci. La manifestazione “Ritus Calendarum Carrasegae Neonelesu 2020” non è annullata ma solo rinviata, il coronavirus non ci fermerà.

Eventuali ulteriori e necessarie comunicazioni saranno rese in seguito e riportati nel sito del Comune.