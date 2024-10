È rientrato martedì da Barcellona e accusato sintomi riconducibili al virus che in questo ultimo periodo sta allarmando in particolare anche la Catalogna.

"Siamo molto preoccupati", ha detto negli scorsi giorni il portavoce dell'Istituto epidemiologico spagnolo, Fernando Rodríguez Artalejo. "Se i focolai in Catalogna, la regione di Aragona e i Paesi Baschi non saranno controllati subito e in minuziosamente ci ritroveremo in una situazione molto complicata".

Il ragazzo si trovava a Barcellona per motivi di lavoro.

“Cari concittadini, è stato registrato un caso di positività al Covid-19 nella nostra città. Si tratta di una persona residente a Nuoro di rientro dall’estero che attualmente si trova in isolamento nel proprio domicilio”, ha rassicurato il sindaco di Nuoro Andrea Soddu.

“L’Ats ha provveduto immediatamente ad attivare tutte le misure previste dal protocollo sanitario e il nostro concittadino è costantemente monitorato e assistito dal personale dell’Unità speciale di continuità assistenziale. Come previsto dalle disposizioni in vigore, nel frattempo è stata avviata l’identificazione di tutti i possibili contatti”, ha continuato il primo cittadino.

“Al nostro concittadino vanno i nostri auguri per una rapida e completa guarigione”.

L'ultimo bollettino. Sono 1.380 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra un nuovo contagio nella provincia di Nuoro.

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 100.140 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 7, nessuno in terapia intensiva, mentre 5 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.231 pazienti guariti (+1 rispetto al precedente bollettino), più altri 3 guariti clinicamente.

Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.

Sul territorio, dei 1.380 casi positivi complessivamente accertati, 259 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 102 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 79 (+1) a Nuoro, 879 a Sassari.