Quattro nuovi casi a Carbonia. La comunicazione è arrivata pochi minuti fa dalla sindaca Paola Massidda, che sulla sua pagina Facebook si è rivolta ai concittadini.

"Ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dall'Ats della presenza di 4 nuovi casi di positività al coronavirus nella città di Carbonia - si legge nel post -. Le persone stanno bene, si trovano in isolamento e sono tutte riconducibili allo stesso focolaio".

"Sono state già individuate dall'Ats le persone con cui sono entrate in contatto, le quali verranno sottoposte a tampone. Ne approfitto per augurare una pronta guarigione ai nostri concittadini e per ricordare a tutti l’importanza di rispettare le disposizioni", ha concluso Massidda.