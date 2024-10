“Staremo uniti da un capo all'altro della Sardegna e del mondo, per elevare una preghiera forte alla Madonna affinché protegga la Sardegna e l'Italia in questo tempo di grande prova per l'umanità” sono le parole della Sindaca di Pula, Carla Medau, con cui ha annunciato per domani, un atto di affidamento alla Madonna della Consolazione.