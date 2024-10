Prosegue incessantemente l’attività del Corpo Forestale per individuare eventuali trasgressori delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

636 i controlli effettuati ieri: 184 in area Cagliari, 12 in quella di Iglesias, 45 in quella di Oristano, 148 in quella di Sassari, 88 in quella di Tempio, 84 in quella Nuoro e 75 in quella di Lanusei.

Bilancio: 10 persone denunciate.