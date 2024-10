1.068 controlli (399 nell’area di Cagliari, 38 in quella di Iglesias, 110 in quella di Oristano, 279 in quella di Sassari, 91 in quella di Tempio, 95 in quella di Nuoro e 38 in quella di Lanusei) e 23 sanzioni. È questo il bilancio dell’attività svolta ieri dalla Forestale nell’ambito delle attività di controllo per il rispetto delle norme contro il Coronavirus.

Salgono, quindi, a 15mila 372 i controlli effettuati dal 14 marzo. Nello scalo di Porto Torres, sono stati controllati 19 passeggeri arrivati da Civitavecchia.