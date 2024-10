Proseguono giornalmente gli interventi dei vigili del fuoco di Nuoro della sanificazione dei luoghi di interesse collettivo e di assistenza alle amministrazioni e ai cittadini a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Nella serata di ieri i pompieri hanno effettuato la bonifica della sede della locale prefettura e delle aree esterne dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

Nella mattinata odierna alcune unità del comando di via Pertini, in collaborazione con la presidenza dell’istituto d’Istruzione superiore “Alessandro Volta” Ipsia, ha provveduto alla consegna dei supporti informatici (tablet e PC portatili) necessari agli studenti per poter seguire le lezioni da casa. Le operazioni di consegna, che proseguiranno anche nel pomeriggio odierno, hanno interessato i centri di Orune, Ottana, Orgosolo, Oniferi, Olzai e Galtelli.