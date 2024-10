Primo caso di positività al coronavirus a Macomer. Si tratta di un operatore sanitario di un servizio pubblico della cittadina, ma non residente a Macomer. A darne notizia su Facebook è il sindaco Antonio Onorato Succu: "Stamattina abbiamo ricevuto la notizia da parte dell'Ats - scrive il primo cittadino - di conseguenza sono stati posti in quarantena obbligatoria anche cinque operatori venuti a contatto con il contagiato, tre dei quali risultati negativi al primo tampone, per tutti si attende l'esito definitivo degli accertamenti".

L'amministrazione comunale ha attivato il COC comunale e sta gestendo, in collaborazione con l'Ats, questo momento. "La situazione risulta sotto controllo, intendo rassicurare la cittadinanza che non è il caso di alimentare allarmismi e inutili quanto vietate 'caccia al positivo'. Ad oggi a Macomer - prosegue Succu - risultano 12 persone in isolamento fiduciario e 5 persone in quarantena obbligatoria, prescritta e monitorata quotidianamente dagli uffici sanitari preposti".

"A tutti i cittadini in isolamento e quarantena sono state consegnate le comunicazioni per il corretto smaltimento dei rifiuti e sono state avviate le azioni di supporto necessarie. Invito la cittadinanza a rispettare tutte le disposizioni di cui ai vari Dpcm e in particolare l'ordinanza regionale con la quale è fatto obbligo a tutti i cittadini di utilizzare guanti monouso e mascherine quando si recano negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici. Così come il rispetto del distanziamento sociale, l'igiene personale e degli ambienti di vita e di lavoro e la riduzione al minimo degli spostamenti".