Per la prima volta da quando sono scattate le misure per contenere il diffondersi del coronavirus, ieri la Polizia locale di Sassari non ha dovuto sanzionare nessuno, né privati né esercizi, nonostante i 64 controlli alle persone e 38 alle attività.

Complice la pioggia incessante di mercoledì, il Comando ha deciso di concentrare l'attività negli esercizi commerciali e nelle varie attività del territorio. Sono stati controllati i contingentamenti all'interno delle strutture e gli eventuali assembramenti all'esterno, la presenza del gel sanificante e il rispetto della normativa a tutela dei dipendenti sull'utilizzo delle mascherine e dei guanti. Tutto è risultato in regola.

"La collettività - si legge nella nota stampa del Comune - da molto tempo ha capito l'importanza delle norme emanate per contenere la diffusione dei coronavirus, anche se queste causano una forte limitazione nella libertà di spostarsi e un obiettivo sacrificio".