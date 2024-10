Anche a Bono è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19, si tratta del primo. Lo ha comunicato il sindaco Elio Mulas, con un posto sul suo profilo Facebook e sulla pagina del Comune.

"Comunichiamo la prima positività anche nel nostro Comune - si legge nella nota -. Nonostante non ci sia stata comunicazione dell'Ats, abbiamo certezza di quanto riportato. Invitiamo a non cedere al panico, a seguire tutte le prescrizioni fino ad ora adottate per evitare il propagarsi del virus.

"In questo momento più che mai è importante il rispetto delle regole - sottolinea il sindaco -, è una fase delicata che merita maggiore attenzione. Tutti insieme, seguendo le regole, potremo uscirne il prima possibile".