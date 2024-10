Primo caso di paziente affetto da Covid-19 a San Teodoro. A dare l’annuncio è stato il primo cittadino Domenico Alberto Mannironi con in messaggio sul sito istituzionale.

“Cari concittadini,

Sono stato informato dalle autorità competenti che nel nostro Comune un cittadino è risultato positivo al Covid-19. Si tratta del primo caso a San Teodoro. Non vi è la necessità di allarmarsi poiché la persona è stata già presa in carico dal servizio sanitario e si trova ora in isolamento, non essendo stato necessario il ricovero.

Sono stati individuati i primi contatti avuti dal soggetto e sono iniziate, a cura delle autorità sanitarie, le procedure cautelari per l’isolamento. I familiari e tutte le persone che sono venute in contatto diretto con la persona infettata sono già stati messi in quarantena e la situazione è monitorata continuamente dai Servizi Sanitari, che ci tengono costantemente informati.

La situazione è sotto controllo, Non c’è alcun motivo per allarmarsi. Il soggetto sta bene (asintomatico)”.

Il sindaco poi invita tutta la popolazione a osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate da Governo e Regione.