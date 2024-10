Anche a Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna, dopo i casi di Sassari e Bitti, è emergenza coronavirus in una casa di riposo. Ieri è deceduta una 89enne che era ospite della struttura per anziani, Divina Provvidenza, che era risultata positiva al Covid-19.

Lo conferma il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi. "Era ricoverata da due giorni in ospedale - sottolinea - era stata ospite a lungo della casa di riposo".

"Ieri sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti sugli ospiti della struttura - ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook - tra anziani e lavoratori, abbiamo 27 positivi al Covid-19 che sommati ai 3 precedenti fanno salire i casi a 30. La maggior parte dei positivi è tra gli anziani in struttura, i quali non ricevevano visite da oltre 14 giorni. Tutti sono in quarantena e seguiti dai medici: con l'aiuto della ATS e forze dell'ordine stiamo ricostruendo la catena dei contatti".

Il sindaco adesso aspetta il risultato dei tamponi eseguiti su altri quattro operatori che erano già in malattia.