Il sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu aggiorna sulla situazione Covid19. E’ di ieri la notizia che una persona è risultata positiva al nuovo coronavirus.

“Allo stato attuale è stata confermata la presenza in città di una sola persona positiva al Covid-19, rientrata dall’estero nei giorni scorsi e già posta in quarantena obbligatoria insieme ai suoi familiari più stretti. Si sta procedendo alla ricostruzione dei contatti, ma dalle prime verifiche è emerso che non sono avvenuti contatti extra familiari e pertanto la situazione risulterebbe pienamente sotto controllo”, ha detto il primo cittadino.

“Questa mattina – ha fatto sapere - presso la sede comunale si è riunito il Centro Operativo Comunale (C.O.C) per fare il punto sull’emergenza da Covid-19 attualmente in corso. Alla riunione hanno partecipato in teleconferenza gli incaricati del Servizio di Igiene Pubblica ASSL di Nuoro che hanno provveduto a comunicare ufficialmente i dati in loro possesso”.

“L’ASSL di Nuoro - ATS Sardegna - sta procedendo alle dovute verifiche e sta monitorando la situazione nel territorio, aggiornando costantemente l’Ufficio del Sindaco. L’Amministrazione ha provveduto a richiedere alla Prefettura e alla Polizia Locale l’intensificazione dei controlli finalizzati al rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di contrasto alla diffusione epidemiologica (divieto di assembramento, rispetto del distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine protettive) in particolare all’interno dei locali pubblici e delle attività commerciali”, ha concluso il sindaco.