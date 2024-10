Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono positivi al Coronavirus. L'attore e la Wilson erano in Australia per la produzione di un film di Baz Luhrmann su Elvis Presley quando sono risultati positivi al test. Hanks e la moglie - anche lei attrice - sono le prime celebrità che hanno rivelato di essere stati colpiti dall'epidemia. "Siamo in isolamento", ha detto l'attore: "Vi faremo sapere".

"Ciao gente. Rita e io siamo quaggiù in Australia. Ci siamo sentiti un po 'stanchi, come se avessimo il raffreddore e qualche dolore al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Lievi anche febbri. Per giocare bene, come è necessario nel mondo in questo momento, siamo stati testati per il Coronavirus e ci è risultato positivo. Bene ora. Cosa fare dopo? I funzionari medici hanno protocolli che devono essere seguiti. We Hanks sarà testato, osservato e isolato per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica. Non molto di più di un approccio di un giorno alla volta, no? Terremo aggiornato e aggiornato il mondo. Prenditi cura di te stesso! Hanx"!