Potrebbe inizialmente sembrare uno scherzo di cattivo gusto, ma è tutto vero: nel cosiddetto decalogo delle “cose” da fare per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, (in base al rigido Decreto attualmente in vigore), i cittadini devono rispettare scrupolosamente i criteri per evitare i contagi del tremendo virus.

E come per tutte le Amministrazioni locali, ad esempio, anche il Comune di Mamoiada è solerte e giustamente sui canali social invita la popolazione ad attenersi ai divieti e consiglia a chiunque quel che si può fare e quello che è tassativamente proibito: a cominciare dalle passeggiate, Non c’è il divieto di passeggiare, non è previsto il divieto in nessuno dei decreti pubblicati dal Governo. Le passeggiate però devono essere giustificate da validi motivi come fare la spesa, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro e le indicazioni presenti all’interno degli esercizi; per raggiungere il tabaccaio e l’edicola; per raggiungere l’ortofrutta o la macelleria; uffici pubblici rispettando le prescrizioni.

Si può andare in bicicletta rigorosamente in solitaria e tenendo conto che in caso di infortunio si rischia di intasare ulteriormente il pronto soccorso, ma poi c’è anche l’argomento che fa strizzare gli occhi più di tutti: una curiosità, quella di “portare fuori il cane per espletare i propri bisogni (l’animale deve essere necessariamente in vita);

Proprio così, non si tratta di una precisazione fatta per ironia, ma una doverosa precisazione: forse qualche cittadino, anziché portare fuori la propria bestiola, ha portato fuori un peluche o cos’altro, ma sta di fatto che per davvero con la salute non si scherza: in queste ore sulle chatt e sui social si moltiplicano anche i video umoristici e ironici di chi sdrammatizza, magari legando un pupazzetto al guinzaglio o mettendo su scenette per ridere, ma la raccomandazione è sempre la stessa: restare a casa, il più possibile.

Le altre raccomandazioni

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ci teniamo a precisare che non è necessario inviare una PEC al Comune o alle forze dell’ordine per indicare il giorno di chiusura della propria attività per tre motivi:

- nell’ultimo decreto c’è scritto quali sono le attività chiuse e lo sa tutta Italia;

- i registratori di cassa elettronici sono collegati telematicamente all’Ag. Delle Entrate e segnano esattamente quando è stata “staccata” l’ultima ricevuta;

- dubitiamo fortemente che il Governo possa stanziare fondi per il risarcimento alle attività produttive.

Non riteniamo corretto nei confronti dei cittadini, diffondere false speranze perciò preferiamo andarci cauti e attenerci alle eventuali misure di sostegno da parte del Governo.

Lo consigliamo però alle attività che hanno abbassato le saracinesche prima del Dpcm 11/03/2020, che sancisce la chiusura di tutte le attività ad eccezione delle rivendite di beni di prima necessità (no mercati di strada),tutti gli artigiani ad eccezione degli idraulici.

È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento e di trasporto.

Possono aprire le officine meccaniche purché rispettino le prescrizioni.

L’ecocentro è aperto al pubblico seguendo i criteri di tutela anti-contagio. Si prega di non accalcarsi all’esterno e di recarsi solo se estremamente indispensabile.

Evitiamo le uscite futili ricordando che anche per spostarsi a piedi è necessario compilare l’autocertificazione con motivazioni valide.

Ricordiamo che il benessere della collettività dipende dalle decisioni del singolo. Per ogni informazione e chiarimento restiamo a totale e completa disposizione.