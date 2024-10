La Questura di Cagliari è tassativa, come pure le altre forze dell’ordine, preposte ai controlli incessanti sul territorio, per far rispettare assolutamente e senza alcuna tolleranza le rigide ed importantissime disposizioni previste dal Decreto sul Covid-19.

In questo video, le motorizzate della“Nibbio” della Polizia percorrono in lungo ed in largo anche la zona Poetto, litorale, fino al centro urbano: le raccomandazioni sono sempre le stesse, ossia di "non uscire da casa se non per comprovati e giustificati motivi, così come recitano categoricamente le direttive del Governo".

La Questura inoltre, sebbene i controlli siano incessanti anche nei locali pubblici, privati o nei bar e sulle strade del centro e non solo, fa sapere che i cagliaritani e i cittadini in generale (tranne alcuni casi penalmente perseguiti), si stanno adeguando e stanno rispondendo positivamente alla necessità di tutelare la salute pubblica e quindi anche ad evitare i casi di eventuale contagio.

Guardate il video