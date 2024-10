Maria Stella Leone, medico di Medicina Generale e presidente della ODV Federazione Regionale per la Vita Sardegna e Giovanni Gorini, presidente della ODV Centro di Aiuto alla Vita ”Uno di noi – Cagliari” fanno sapere che a Cagliari e in tutta l’area metropolitana che il Centro di Aiuto alla Vita ”Uno di noi – Cagliari”, associazione già convenzionata con Ats Sardegna e che svolge attività di volontariato presso la Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Cagliari, è operativo e disponibile, nell’attuale periodo di emergenza Cornavirus, a praticare, con i seguenti orari: lunedi - mercoledi – venerdi dalle 16 alle 19 e martedi - giovedi – sabato dalle 9 alle 12, attività di sportello di ascolto tramite il numero telefonico 320 6055298 alle donne in stato di gravidanza fino al termine della situazione emergenza, per poi successivamente ritornare ad operare nelle modalità ordinarie.

Per ascolto attivo si intende la pronta reperibilità telefonica (dato il temporaneo impedimento a tenere aperta la sede del CAV, ubicata a Cagliari in via Leonardo da Vinci, 7) di operatrici CAV opportunamente formate per interagire con la donna in gravidanza. Difatti, questo periodo di pandemia non solo impoverisce le famiglie, ma rende la donna in stato di gravidanza più vulnerabile per le incertezze generali e le difficoltà a vivere serenamente un periodo in cui sono limitate all’indispensabile le visite ginecologiche, gli esami ematochimici e le indagini strumentali.

Avendo già avuto conferma da alcuni medici ginecologi che le pazienti in stato di gravidanza necessiterebbero di supporto attivo, il nostro volontariato, già collaborante con la Dr.ssa Coccollone e la sua equipe nel reparto di Ginecologia e ostetricia del P.O. SS. Trinità di Cagliari, già noto ad alcuni ginecologi dell’Azienda Ospedaliera Brotzu e già coinvolto per diversi casi sociali con alcune Dottoresse dei Servizi Sociali di Cagliari (nella fattispecie le Dr.sse Stefania Pusceddu, Luisa Piras e Alessia Floris) ha le caratteristiche dell’ascolto attivo, ovvero si presta ad apprendere le problematiche dell’utente proponendo poi utilizzo di risorse economiche per fornire aiuti concreti alla donna.

Pertanto, con la consapevolezza di poter svolgere tale servizio, come sempre in riservatezza e a titolo totalmente gratuito, pur se nelle modalità di rispetto dei decreti e delle ordinanze vigenti che ci vincolano a non poter avere un incontro diretto con la donna, siamo certi che una voce di “donna amica” possa essere, anche telefonicamente, di conforto e comunque possa tradursi in concreta realizzazione di progetti d’aiuto. Questi ultimi possono essere erogati, previa acquisizione telematica della documentazione certificante lo stato di gravidanza, con modalità che già stiamo efficacemente seguendo per le nostre donne già utenti, ovvero acquisto on line per loro di pannolini, integratori, latte e altri presidi per neonati, acquisto di spesa alimentare con servizi prepagati, etc. Pertanto, per aiutare la nostra Città a fornire servizi per i cittadini più bisognosi, anche il nostro volontariato è disponibile e siamo reperibili per eventuali ulteriori chiarimenti.

Via Leonardo da Vinci 7 | Cagliari | telefono 320 6055298| mail: cav1dinoi@gmail.com | www.cav1dinoi.it

apertura martedì e mercoledì 18.00-19.30 - giovedì 11.00 -12.30 Cagliari