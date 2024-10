A Osilo nella giornata di ieri è stato accertato un nuovo caso di coronavirus. La comunicazione nella pagina Facebook del Comune, dopo che il sindaco Giovanni Ligios ha appreso la notizia dall'Ats.

"L'Azienda Tutela Salute Sardegna ci ha informato che a Osilo si registra un nuovo caso di positività per Covid - si legge nella nota -. Il sindaco Giovanni Ligios ha prontamente applicato i protocolli previsti, e ha trasmesso le necessarie comunicazioni all'Unione dei Comuni per l'avvio di un idoneo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo quanto specificato dall'Istituto Superiore di Sanità, al prefetto per illustrare le azioni poste in essere al fine di contenere la diffusione del contagio e ai Comuni limitrofi per conoscenza, come previsto".

"Il primo cittadino ha sentito telefonicamente la persona risultata positiva - viene riferito -. Ricordiamo a tutti, quindi, che per arrestare la pandemia in corso è indispensabile rispettare rigorosamente le regole".