“L’Ats ci ha comunicato l’esistenza di un secondo caso positivo al Coronavirus a Carbonia, che fa seguito a quello di cui vi ho informato nella giornata di ieri”. A dirlo è la sindaca Paola Massidda.

“La persona – continua - si trovava nel Nord Sardegna, zona in cui lavora e in cui molto probabilmente ha contratto il virus. Si è sottoposto al tampone, il cui referto è positivo. Sta bene, sta osservando il periodo di quarantena a Carbonia e le persone con cui è entrato in contatto sono state già messe in isolamento dalle autorità sanitarie competenti e verranno sottoposte a tampone. Al nostro concittadino va il nostro augurio di una pronta guarigione”.

“Ciò che dispiace e preoccupa – sottolinea la sindaca - è notare la presenza di atteggiamenti negazionisti da parte di alcuni nostri concittadini, a cui ricordo ancora una volta l’importanza di mantenere il distanziamento sociale, di indossare la mascherina e di lavare e igienizzare spesso le mani e consiglio di installare l’App Immuni, un utile strumento di informazione, monitoraggio e prevenzione contro il Coronavirus”.