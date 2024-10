Ancora giornata di controlli, quella di ieri, da parte del Corpo Forestale per far rispettare le norme contro la diffusione del Coronavirus.

633 quelli effettuati ieri: 142 nell’area di Cagliari, 48 in quella di Iglesias, 65 in quella di Oristano, 197 in quella di Sassari, 58 in quella di Tempio, 57 in quella di Nuoro e 66 in quella di Lanusei. Il totale, dal 14 marzo, sale a 31mila 238.

Sono state sanzionate 8 persone per un totale, sempre dal 14 marzo, di 604 multe.