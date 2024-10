Il Presidente della Regione Christian Solinas ha emesso nel pomeriggio una nuova ordinanza contenente ulteriori misure a tutela della salute pubblica per contrastare con ogni mezzo possibile la diffusione del COVID-19 sul territorio regionale. L'ordinanza riguarda i controlli e le disposizioni di sicurezza negli aeroporti e nei porti dell'Isola, che saranno attuati nei confronti di tutti i passeggeri provenienti da qualsiasi scalo. I nuovi sistemi di controllo sono già operativi da oggi e sono attuati dalle autorità sanitarie e dalla Protezione Civile in collaborazione con associazioni di volontariato. Il Presidente Christian Solinas è in contatto con la Protezione civile e l’Assessorato della Sanità, e segue personalmente lo svolgimento delle operazioni.

L’ordinanza.

Art. 1

l controlli finalizzati alla sorveglianza sanitaria, operati dal personale preposto, anche appartenente a organizzazioni di volontariato e protezione civile, devono essere eseguiti, secondo le indicazioni fornite dai competenti USMAF, su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali nei porti e aeroporti del territorio della Regione Sardegna.

Art. 2

Per agevolare le attività di controllo di cui all'articolo 1. i soggetti competenti alla gestione di porti e aeroporti assicurano idonei percorsi di rilevamento dotati di termoscanner, che consentano di isolare i passeggeri fino al termine dei controlli.

Art. 3

Con riferimento ai passeggeri in arrivo negli aeroporti del territorio regionale, al fine di ridurre al minimo i contatti con altri soggetti. l'operatore sanitario addetto al rilevamento della temperatura corporea deve effettuare tali controlli secondo le indicazioni degli enti e soggetti preposti alla vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile giusta i poteri derivanti dal Codice della Navigazione.

Art. 4 La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna ed è immediatamente inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri. al Ministro della Salute, al Capo del Dipartimento della protezione civile. ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli Amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.

Art. 5

L'attuazione e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è delegata alle competenti strutture della pubblica Amministrazione

Art. 6

La presente ordinanza è pubblicata sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione Sardegna.