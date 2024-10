“Noi siamo qui per voi. Voi state a casa per noi, insieme ce la faremo”. È il messaggio di conforto e incoraggiamento degli operatori ecologici di Tortolì che in questi giorni di emergenza stanno comunque svolgendo il proprio lavoro ripulendo la cittadina ed effettuando la raccolta dei rifiuto porta a porta.

Il sindaco Massimo Cannas, a nome dell'Amministrazione Comunale, “ringrazia gli operatori che si occupano con diligenza quotidianamente dell'igiene urbana di Tortolì rispettando le disposizioni e tutti i lavoratori che in questo momento stanno garantendo i servizi essenziali: farmacie, parafarmacie, supermercati e i vari servizi indispensabili”.

Il primo cittadino ringrazia anche “I cittadini di Tortolì-Arbatax che stanno osservando con grande coscienza civica le prescrizioni del decreto. Ancora una volta dimostrando l’unione della nostra cittadina non solo nei momenti belli ma anche in quelli più difficili come quello che stiamo attraversando. Non è facile per nessuno di noi, stiamo affrontando una situazione che mai abbiamo conosciuto prima: sono misure assolutamente necessarie che cambiano drasticamente il nostro stile di vita ma con la pazienza e il coraggio che ci contraddistingue ci porteranno a superare questa prova. Restiamo dunque a casa per superare questa emergenza sanitaria globale: lo dobbiamo fare per chi è più debole, per proteggere i nostri cari.





Cambiamo prospettiva: godiamoci tutti quei momenti che nella frenesia di tutti i giorni ci perdiamo: stare a casa con i nostri cari, leggere, cucinare, guardare film, dedicare del tempo a noi stessi, riflettere. Lo sforzo di cambiare le nostre abitudini è enorme, ne siamo consapevoli, ma la salute pubblica viene al primo posto ed è l’unico modo per ripartire al più presto con la nostra vita di tutti giorni, che siamo certi apprezzeremo ancora di più. Grazie a tutti”.

