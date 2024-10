Le mascherine FFP2 e FFP3 con la valvola non devono essere utilizzate da chi va nei negozi a fare la spesa. È importante che siano usati solo dispositivi di protezione adatti alle diverse situazioni.

Per uscire, nei casi ammessi dalla normativa per il contenimento del Covid-19, e più in generale quando c’è la possibilità di incontrare altre persone, sono più adatte le mascherine chirurgiche. Fondamentale resta sempre mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono le raccomandazioni del Comune di Sassari.