Niente è stato lasciato al caso nel nuovo reparto ginecologia e ostetricia per pazienti Covid-19 che la Protezione Civile ha allestito nel giardino del Santissima Trinità di Cagliari.

La dottoressa Eleonora Coccollone ha gestito passo dopo passo tutta la fase progettuale, facendo in modo di garantire un percorso sicuro e confortevole alle neo-mamme affette da Coronavirus, e un altrettanto percorso in sicurezza per le altre pazienti.

VIDEO