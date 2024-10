E' venuto a mancare in questi minuti uno dei contagiati dopo la festa di nozze a Villasor. Si tratta di un 77enne: l'uomo soffriva da tempo di altre patologie pregresse, ed era ricoverato in terapia intensiva al Santissima Trinità di Cagliari.

Fra i partecipanti al matrimonio risultati positivi era quello che versava in condizioni più gravi. Ai quattro casi inizialmente registrati se ne sono aggiunti ulteriori tre, come comunicato nelle scorse ore dal sindaco Massimo Pinna in una nota ai concittadini.

"Purtroppo poco fa mi è giunta la comunicazione dell'Ats, che notifica la presenza di altri 3 casi positivi. Le persone positive salgono a sette", aveva riferito il primo cittadino.