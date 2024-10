Sono state già montate davanti ai pronto soccorso di alcuni ospedali di Sassari, Cagliari e Nuoro le tende della protezione civile in cui saranno visitati i pazienti con problemi respiratori in pre-triage, prima di entrare nei pronto soccorso, come disposto dalla Regione Sardegna nell'ambito delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus.

"Abbiamo montato un presidio medico avanzato (Pma) - ha sottolineato Antonio Belloi, direttore della Protezione civile regionale - si tratta di tensostrutture della Protezione civile che erano già presenti sul territorio".

Sono sessanta le tende in dotazione della Protezione civile. Tutte, già in precedenza, erano state distribuite sul territorio, pronte ad essere utilizzate in caso di emergenza.

"Abbiamo risposto alle richieste in tempi rapidissimi - ha detto ancora il vertice della Protezione civile - riducendo i tempi proprio perché i presidi medici avanzati erano già nelle varie zone".

"Le strutture vengono costantemente tenute in efficienza dai nostri volontari di Protezione civile che ciclicamente le montano per controllarle", ha aggiunto Belloi.

In particolare, le tende sono state già montate davanti ai pronto soccorso del san Francesco di Nuoro, Santissima Trinità di Cagliari e Santissima Annunziata di Sassari, a breve saranno montate davanti all'ospedale Marino, al Brotzu a Cagliari, al Policlinico di Monserrato, poi al Sirai di Carbonia e via via davanti i pronto soccorso di tutti gli ospedali dell'Isola.