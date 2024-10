Nel piazzale dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei è stata montata una seconda tenda pre-triage. La seconda tensostruttura è stata piazzata dai volontari della protezione civile di Arzana.

Il sindaco Marco Melis scrive: “Chi si offre volontariamente per aiutare gli altri merita grande rispetto e ammirazione. Oggi sono grato all'associazione di protezione civile di Arzana, all'associazione radioamatori Era e all'associazione di protezione civile Landi di Lanusei per aver dato il proprio supporto al nostro ospedale. In un momento così delicato occorre ritrovare la massima coesione ed unità di intenti.

Sono molto soddisfatto e orgoglioso per il grande lavoro svolto finora e per la disponibilità che ognuno di voi ha dimostrato”.