Metti insieme un’associazione (L’Agugliastra.it – che si occupa di promozione sociale sul territorio ogliastrino), lo stilista Marco Marongiu e la sarta Luisanna Pili insieme per un grande gesto carico di solidarietà e il progetto vola. Migliaia di mascherine realizzate gratuitamente per chi opera in prima linea per combattere il Covid-19

Ed è proprio l’Amministrazione di Lanusei ad allietare i suoi concittadini con la bellissima notizia, ringraziando i promotori dell’iniziativa: “Un sincero grazie di cuore a loro – scrive il Comune di Lanusei, guidato dal primo cittadino Davide Burchi - per la realizzazione di 600 mascherine, 200 donate ai volontari dell'Avl, 200 ai locali commerciali di Lanusei aperti, 120 all'Ospedale Nostra Signora della Mercede, 50 ai centri Aias di Lanusei e Arzana e 30 al Corpo Forestale. Altre 500 mascherine sono in fase di produzione e verranno consegnate a breve”.