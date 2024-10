Mascherine, dispositivi di protezione davvero rari, ma c’è un esercito di volontari che in tutta l’Isola si sta dando da fare per realizzarle, distribuirle, coprendo la carenza cronica a cittadini, associazioni o forze dell’ordine.

Il Presidente della Pro Loco di Sestu, già Sovrintendente dell'Arma dei Carabinieri, Mario Ziulu, in “trasferta” solidale a Sant’Antioco a fare del bene: “Oggi in compagnia dei miei colleghi dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Sant'Antioco ho trascorso, con la passione che contraddistingue noi dell'Arma dei Carabinieri, una emozionante giornata all'insegna del volontariato. Abbiamo distribuito mascherine ai cittadini del luogo (perchè sprovvisti), ai colleghi della stazione Carabinieri del luogo e all'amico e collega della Motovedetta Maurizio Ulargiu. Con compiti di "osservazione e segnalazione" abbiamo vigilato nei centri commerciali e distribuito moduli per la circolazione. Una giornata da incorniciare che ripeterò presto. Grazie al Presidente Paolo Locci per questa grande opportunità”.