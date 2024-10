In questi giorni di emergenza Coronavirus, a causa di tutte le regole e disposizioni da seguire, sindaci, amministratori, medici e forze dell’ordine vengono presi d’assalto e tempestati di domande. Tra queste ce n’è una più gettonata di altre: “Ma una passeggiata la posso fare?”. E proprio a questo quesito ha risposto, tramite un post su Facebook, il sindaco di Ilbono Andrea Piroddi. Tra il tono serio e quello ironico ha cercato, per l’ennesima volta, che è meglio stare in casa. Ecco il post:

“Oggi, in paese, la domanda principale è stata:

“Ma una passeggiata la posso fare?”

Allora, ve lo spiego nuovamente.

Sapete quanti posti ha l'ospedale di Lanusei in terapia intensiva? 5 (cinque) - 7 (sette)

Sapete, vero, che non sono tutti liberi?

Sapete, vero, che una persona su 6 che contrae il Covid-19 ha bisogno della terapia intensiva?

Ora, io dico, avete vissuto gli ultimi vent'anni guardando Amici, commentando i Tronisti e commuovendovi con C'è posta per te. Non alzate il culo dal divano manco per andare in bagno.

Ora, ditemi, spiegatemi, perché non capisco e sono curioso:

“Dove cazzo dovete andare in questi giorni?”

Il posto del primo cittadino ha ottenuto migliaia di consensi. Tra i commenti: “Sindaco di Ilbono santo subito”, “Idolo”, “Severo ma giusto”. Molti cittadini non hanno ancora capito la gravità del momento che stiamo attraversando e certi toni e termini, anche da parte di un sindaco, sono più che leciti.