“Il rispetto della distanza di un metro tra le persone è una regola valida in ogni luogo e che pertanto va osservata anche nei pubblici esercizi e in qualsiasi luogo di ritrovo” è la raccomandazione data ai suoi cittadini dal Sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, dopo il decreto del Presidente del Consiglio sull’emergenza del Coronavirus.

“Tra le altre cose il Decreto sospende le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Stessa misura vale per qualsiasi altro luogo: negli uffici pubblici, così come nei bar, ristoranti e qualsiasi altro luogo, pubblico e privato”.