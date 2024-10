“Matteo Salvini va in televisione a sparare banalità, mentre Sassari e Olbia, le mie città, sono piegate dai contagi e il suo assessore alla Sanità dichiara che è tutto sotto controllo. Mi stupisce questa sua voglia d’aula dopo il record storico di assenze che ha collezionato. Però faccia come me, lasci la tv e venga qui in Sardegna a controllare come sta gestendo l'emergenza coronavirus il suo governo regionale. E per una volta si metta a lavorare”.

Usa parole pesanti Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 stelle, contro il leader della Lega. “Il Senato – prosegue Licheri - è aperto, perché i senatori stanno affinando i testi di decreti che nessun governo aveva mai scritto prima, ma tu non ci sei. Perché stasera alle 18 scadono i termini per depositare gli emendamenti, ma tu non lo sai. A Palazzo Madama e a Palazzo Carpegna si accede e si lavora regolarmente, ma nessuno oggi ti ha visto”, ha concluso il pentastellato.