“La Sardegna sta attraversando da tempo una grave crisi economica, accentuata ora dalle restrizioni governative per combattere la pandemia di covid-19. In questo momento è importante che tutti i Sardi collaborino per sostenere l'economia sarda, preferendo l'acquisto di prodotti sardi e contribuendo alla salvezza delle nostre aziende”.

A ribadirlo sono gli attivisti di Liberu che in questo momento di emergenza sanitari hanno deciso di rilanciare la campagna nata nel 2016, la campagna “Sardu Còmpora Sardu” che, spiegano, “Si prefigge di sostenere il consumo dei beni agroalimentari prodotti in Sardegna, aiutando il cliente ad individuare le aziende che si impegnano, con un apposito contratto, a preferire l'offerta di prodotto 100% sardo”.

“In questo momento – concludono – solo poche delle nostre aziende aderenti sono aperte, a causa delle imposizioni di chiusura per la lotta all'epidemia, ma è importante che ognuno/a di noi, ovunque vada ora a fare la spesa, si impegni a preferire i prodotti sardi nel suo carrello”.