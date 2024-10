Un aiuto importante arriva dal Qatar. L’emiro Tamin Bin Hamad Al Thani ha fatto sapere che metterà a disposizione la struttura del Mater per far fronte all’emergenza Covid-19 che ha paralizzato tutto il Paese. I 13 posti di rianimazione con una terapia intensiva all’avanguardia, l’ospedale di Olbia potrà garantire di tenere sotto osservazione i pazienti.

Al Thani ha sentito telefonicamente il primo ministro Giuseppe Conte al quale ha ribadito che non lasceranno sola l’Italia. “Supporteremo il vostro Paese amico e partner del Quatar. Offriremo tutto l’aiuto possibile per sostenervi in questa sfida sanitaria”. L'emiro ha anche condiviso le condoglianze per le vittime del Covid-19 e augurato pronta guarigione alle persone colpite.