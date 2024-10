Con la scuola chiusa a causa dell’emergenza Covid-19, che ha interrotto l’attività didattica in tutto il paese, un piccolo gesto può rendere migliore la giornata di grandi e piccini.

Ieri, i bambini della scuola dell'infanzia di Atzara, hanno ricevuto una sorpresa dai carabinieri che si sono resi disponibili a consegnare ai bimbi un piccolo regalo, una sorpresa da parte delle loro maestre, Roberta e Angela.

Le docenti, seppur lontane, hanno fatto di tutto perché ricevessero in tutta sicurezza i pacchi regalo, per far capire ai bambini che loro ci sono, che l'affetto resta e va mostrato, che la scuola è soprattutto relazione, con l’auspicio per il futuro che presto potranno riabbracciare i loro piccoli alunni.

“É stato bellissimo vedere la sorpresa e l'emozione nei volti dei bambini, percepire l'affettuosa attenzione delle maestre e ancora una volta la grande disponibilità dei militari”, hanno detto dal comando dei carabinieri.