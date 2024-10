Con un messaggio di ringraziamento sui social, la Croce Rossa Italiana annuncia la bella notizia, aver ricevuto una cospicua donazione da parte di Laura Pausini. Il Coronavirus, in queste settimane, è ormai noto ha allarmato l’Italia e il mondo intero: sono migliaia i casi risultati positivi. C’è un altro volto, quello della solidarietà, quello dello spettacolo che si mobilita per contribuire e donare ingenti somme di denaro agli ospedali del nostro paese, per aiutare a fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Nei giorni scorsi, a creare una raccolta fondi sono stati Fedez e Chiara Ferragni, adesso ad intervenire è anche Laura Pausini. L’amatissima cantante romagnola, da sempre molto sensibile ai problemi sociali, ha deciso di supportare diverse associazioni, dando così il suo contribuito.

L’artista ha fatto una generosa donazione alla Croce Rossa Italiana della sua regione, devolvendo 100 mila euro. A comunicarlo, è proprio il Comitato dell’Emilia Romagna, che con un post di ringraziamento sui social ha reso pubblico il bellissimo gesto di Laura Pausini, che ancora una volta è scesa in prima linea per aiutare l’Italia. Questo quello che si legge nel messaggio pubblicato: