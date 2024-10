In questi giorni sindaci e amministratori sono impegnati in prima linea per verificare la situazione nei vari centri, informare i cittadini sulle nuove disposizioni e nuove regole. Questo il messaggio lanciato sui social dal Comune di Baunei . Santa Maria Navarrese:

“Visti gli ultimi provvedimenti restrittivi emanati da Governo, dobbiamo avere la capacità di cogliere quella che è la finalità della norma, ossia ridurre il più possibile la probabilità di contagio.

Se stiamo a casa e non entriamo in contatto con nessuno, la probabilità di contagio è nulla.

Se rispettiamo le norme riportate negli ultimi DPCM dedicati all’emergenza Coronavirus e riduciamo al minimo indispensabile le uscite di casa, indossando le mascherine nei luoghi frequentati, tipo market, farmacia, luoghi di lavoro, la probabilità di contagio è bassissima.

Continuiamo a lavarci spesso le mani, durante la spesa o al lavoro manteniamo la distanza di sicurezza di almeno un metro con altre persone.

Se ognuno di noi, fa il proprio dovere con responsabilità il rischio di contagio si abbassa fino ad annullarsi e riusciremo ad uscire in tempi più rapidi dall’emergenza. Rispettiamo queste regole quotidianamente e usciremo presto da questo brutto incubo”.