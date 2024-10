“Cari Cittadini, come sapete è importante per il Comune di Cagliari erogare i propri servizi in modo puntuale. Anche in questo momento caratterizzato dalla preoccupazione per la salute di tutti, possiamo continuare a usufruire dei servizi senza incentivare inutili allarmismi, ma rispettando l'esigenza di serenità sia dei cittadini che dei dipendenti comunali che svolgono servizio al pubblico”.

Inizia così l’appello del Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, sulle norme per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“Invito le persone a recarsi personalmente agli sportelli comunali solo per pratiche che richiedono in modo inderogabile la presenza fisica dell'utente. Negli altri casi suggerisco – conclude il primo cittadino – di rivolgersi agli uffici tramite i numeri di telefono (nei giorni e negli orari stabiliti) o tramite mail, secondo la tabella che, per semplicità e chiarezza, è allegata. È probabile che ci sia qualche attesa, che tuttavia, in questi tempi è preferibile ad una attesa altrettanto lunga in una sala affollata”.