In tempi di emergenza del Covid-19, nei nostri ospedali ogni giorno si affrontano delle sfide piccole e grandi: il post sui social dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari è un monito di speranza, per non arrendersi davanti a questa sfida che tutti i sardi e non solo devono saper affrontare con forza e consapevolezza e soprattutto, con le dovute precauzioni e raccomandazioni.

“Oggi ci troviamo a fronteggiare una sfida impegnativa ma che siamo in grado di vincere se ognuno di noi dà il suo contributo – si legge nel post - questa è la vera forza della collettività: avere la capacità di reagire tutti insieme con orgoglio e senso civico. Noi sardi siamo orgogliosi e abbiamo dimostrato di essere uniti di fronte alle avversità. Il Coronavirus ci preoccupa e ci distrae, ma i nostri ospedali continuano ad andare avanti e ad assistere centinaia di persone ogni giorno garantendo cure di alta specializzazione. Assieme a tutti gli operatori sanitari, medici ed infermieri che lavorano al San Michele, al Businco e al Microcitemico invitiamo tutte le persone che godono di buona salute, a venire a donare il sangue”.

“Donare il sangue è un modo per dire che siamo più forti del virus e dimostrare che il San Michele, il Businco, il Microcitemico vanno avanti sempre”. E’ possibile donare presso il Centro trasfusionale ogni giorno, da lunedì a sabato, dalle 07.30 alle 12.00. Per informazioni tel. 070 539347