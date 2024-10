Romano Massa, presidente provinciale di Cagliari delle Pro Loco, (nella foto in alto), lancia un bellissimo invito a tutti i soci, volontari delle associazioni turistiche di ciascuna comunità locale del circondario di Cagliari: “La Pro Loco di Sestu – scrive in una missiva il numero uno della segreteria provinciale di Cagliari della Unpli ai presidenti di ciascuna Pro Loco – all’interno della loro pagina Facebook da qualche giorno ha già intrapreso una iniziativa molto apprezzata dai residenti e dai mass media, quella di radunare persone di buona volontà e di realizzare mascherine gratis per tutti. In particolare – scrive Romano Massa - Come sapete una delle esigenze primarie del momento sono il reperimento, in ogni luogo e in ogni dove, di “mascherine” per la protezione individuale necessarie soprattutto per quelle categorie maggiormente esposte quali le Forze di Polizia, le Polizie Locali, le Compagnia Barracellare, le associazioni di volontariato, i market, le pizzerie da asporto, le Oss, i malati cronici, i punti vendita autorizzati etc., ma se i tempi di realizzazione lo consentiranno anche per la popolazione, che pur dovendo per legge stare a casa ha necessità di muoversi per i bisogni primari. L'invito del comitato Provinciale Unpli Cagliari è dunque a tutte le Pro Loco a produrre e distribuire mascherine artigianali a cura dei soci e/o di volontari del proprio paese – aggiunge Massa – io spero innanzitutto che stiate tutti bene e di poterci incontrare dal vivo nel minor tempo possibile. Nel frattempo, in questo momento di "sospensione" delle attività ricreative, degli eventi, dei Festival, dei Riti religiosi, delle Sagre, e di tutte le attività culturali e sociali delle Pro Loco d'Italia e di tutte le associazioni e imprese del territorio nazionale a causa dell'ormai noto e giustamente temuto Covid-19, ci viene richiesta dalle istituzioni ogni giorno, un'alleanza tra istituzioni e cittadini. I decreti, le ordinanze, sono importanti, ma quel che conta di più sono i comportamenti di ogni singolo individuo, molti dei nostri soci sono pronti ad essere parte attiva in questo momento di bisogno e tante Pro Loco, che ringrazio a nome di tutta la popolazione, si sono già attivate per essere a fianco ai loro concittadini. A titolo di collaborazione vi fornisco anche il nome di un’azienda autorizzata alla vendita che fornisce il cotone o il TNT (tessuto o non tessuto) necessario per la realizzazione delle mascherine e che se richiesto effettua spedizioni a domicilio a prezzi molto vantaggiosi. Vi abbraccio tutti e grazie per il grande cuore che come sempre dimostrerete”.