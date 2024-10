“Buongiorno a tutti, sono Eleonora Murgia e sono un’arpista sarda in Lombardia. Nonostante poco tempo fa abbia avuto l’opportunità di tornare in Sardegna ho preferito rimanere qui proprio perché amo la mia terra. Ho deciso di suonare per voi un piccolo brano e mi raccomando stiamo tutti a casa”.

Il brano che la talentuosa 27enne ci regala è “No potho reposare”.

Chi è Eleonora Murgia. Eleonora Murgia, nata a Cagliari il 28/09/1992, inizia a studiare l’arpa all’età di sette anni sotto la guida della prof.ssa Tiziana Loi. Nel settembre 2011 si diploma in arpa al Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Nell’ottobre 2013 consegue la laurea in arpa con votazione 110/110, sotto la guida della prof.ssa Gabriella Bosio, presso il Conservatorio” G. Verdi” di Torino.

Nel dicembre 2013 viene ammessa al “Trinity Laban Conservatory of Music and Dance” di Londra per il master in solismo, con la prof.ssa Gabriella Dall’Olio. Ottiene il suo diploma con Merito nel settembre 2015. Nel dicembre 2016 prende l’abilitazione come insegnante di arpa “Suzuki”. Nel maggio 2016 viene ammessa al Master of Arts in Music Pedagogy al Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano. Frequenta il terzo anno del corso di formazione in musicoterapia a Torino organizzato dal Dott. Manarolo. Durante la sua carriera musicale si è distinta in diversi concorsi nazionali e internazionali: nel 2005 vince il primo premio al concorso "Riviera della Versilia " a Pietrasanta e il primo premio al concorso nazionale "Prime note Sulle orme di Mozart" in Macomer. Nel 2006 vince il primo premio al Concorso Internazionale Rovere d'Oro " Giovani Talenti ". Nel 2008 vince il concorso come prima arpa nella CEIYOUTH orchestra, orchestra giovanile dell‘Europa centrale diretta dal maestro Igor Coretti. Nel luglio 2013 vince il primo premio al concorso internazionale "Giovani Talenti" a San Bartolomeo al mare, e nell’ottobre 2013 il secondo premio al concorso internazionale di arpa "Marcel Tournier" a Cosenza.

Nel maggio 2016 vince il primo premio assoluto al concorso “Diapason d’oro” a Pordenone. Nel corso dei suoi anni di formazione Eleonora ha preso parte a diversi corsi di formazione con docenti di fama internazionale quali: Emanuel Ceysson, Fabrice Pierre, Mariepierre Langlamet, Gabriella Dall’Olio, Margherita Bassani, Park Stickney, Isabell Perrin.