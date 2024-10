Pugno duro della Sindaca di Pula, Carla Medau, contro passeggiate stazionamenti e gite verso l’area di Nora. Ieri, infatti, la prima cittadina ha emesso un’ordinanza con la quale viene interdetto l’ingresso nell’area e nelle spiagge del territorio.

“Saranno interdetti il transito pedonale e veicolare, fatta eccezione per esigenze primarie dei residenti, per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, per spostamenti per motivi di salute”, ha spiegato la prima cittadina.

Nei giorni scorsi, infatti, erano arrivate delle segnalazioni circa un continuo via vai di persone verso la zona.

“Questa azione – conclude la Medau – si è resa necessaria per preservare il lavoro delle Forze dell'Ordine le quali non devono impiegare i loro sforzi nel controllo delle violazioni dei cittadini troppo disinvolti nell'interpretare le uscite fuori casa”.