Dopo la lettera inviata nei giorni scorsi dal Gruppo Lega al Presidente della Regione Christian Solinas, oggi è stata depositata in Consiglio Regionale una mozione, primo firmatario Andrea Piras, con la quale si chiede che venga autorizzata anche la pesca sportiva nella ripresa economica da Covid-19.

“Questa richiesta – sottolinea Andrea Piras - nasce da una duplice esigenza, quella economica per dare nuova linfa a centinaia di esercizi commerciali disseminati nel territorio regionale e, non meno importante, quella sociale che consentirebbe, nel pieno rispetto delle regole imposte cioè distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione, un notevole beneficio psicofisico di chi ama e pratica la pesca sportiva. Visto e considerato che con la fase 2 sarà consentito allontanarsi dalla propria residenza per svolgere attività motoria e fare una passeggiata in solitaria – conclude l’esponente leghista - potrebbe essere allo stesso modo consentita anche questa specifica attività”.