L’Associazione di Promozione Sociale “Sardegna Sociale A.P.S.”, promotrice della raccolta fondi “Uniti Conto il Virus” finalizzata all’acquisto di Dpi per associazioni di soccorritori volontari e dei presidi ospedalieri, attraverso il proprio presidente Salvatore Serra annuncia la soddisfazione per la generosità che il popolo sardo sta’ dimostrando.

“È molto bello vedere che anche in un momento difficile come questo – dichiara Serra – ci sia una bellissima gara per donare anche pochi euro, tutti utilissimi per acquistare quei Dispositivi di Protezione Individuale che in queste settimane sono divenuti merce rara.

I contributi di questi primi giorni ci hanno permesso di effettuare già i primi ordini, i quali arriveranno in Sardegna entro la prossima settimana, pronti per essere messi a disposizione degli operatori sanitari”.

Sardegna Sociale, però, non ha ricevuto esclusivamente contributi di tipo economico, ma pure la possibilità di acquistare mascherine al prezzo di costo da parte di aziende oltremare che in questo momento di crisi mettono a disposizione la propria professionalità senza pensare a lucrare sullo stato di bisogno nel quale verte l’Italia intera.

“Si prova commozione di fronte alla generosità dei nostri connazionali che mettono a disposizione la propria merce a un costo inferiore rispetto a quello di mercato. Significa che, in questa emergenza, si sta sperimentando una vera solidarietà senza campanilismi.

La sfida attuale per Sardegna Sociale – continua Serra – è quella di fornire una mano anche agli operatori dell’ordine pubblico, purtroppo anche loro carenti di adeguate provviste di DPI per effettuare il loro prezioso servizio a beneficio di tutta la popolazione. Chiediamo una mano, ancora un volta, a tutti quanti volessero contribuire alla raccolta “Uniti Contro il Virus”: soli possiamo fare poco, assieme possiamo fare la differenza.”

Il Codice IBAN al quale è possibile effettuare la donazione è il seguente “IT 13 M 030 69096 06100 0001 69363”, intestato a Sardegna Sociale e con la causale Covid-19.