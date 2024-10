Una bellissima foto che ritrae i “guerrieri” in prima linea: sono loro che quotidianamente, in questi giorni particolarmente difficili, frenetici e da emergenza, a continuare a lavorare senza sosta. Mascherina, protezioni e la voglia di continuare a gestire l’ordinario, le urgenze e a non cadere nello sconforto.

Proprio in quel reparto, l’Urologia, si sono riscontrati qualche giorno fa 2 pazienti e 2 Oss positivi: dottor Frongia ringrazia il suo staff con un bellissimo post: “Grazie, ringrazio tutto lo staff dell'Urologia - scrive Mauro Frongia - particolarmente coloro i quali si sono prodigati generosamente per tutti , in questi giorni estremamente difficili, passati lontano dai loro cari. E' stata un esperienza molto dura. Serve consapevolezza. Serve il massimo rispetto per chi in prima linea sta vivendo esattamente questo. Un pensiero e un abbraccio speciale alle nostre splendide guerriere”.

Immancabile l’hashtag #andràtuttobene per non spegnere mai la fiammella di fiducia e ottimismo in un momento davvero drammatico, vissuto anche in Sardegna.