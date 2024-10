Nella giornata di ieri, la Forestale ha effettuato 938 controlli (313 nell’area di Cagliari, 66 in quella di Iglesias, 82 in quella di Oristano, 146 in quella di Sassari, 103 in quella di Tempio, 163 in quella di Nuoro e 65 in quella di Lanusei), con 11 sanzioni.

Salgono, quindi, a oltre 17mila i controlli dal 14 marzo, con 245 sanzioni.