Continua a salire il numero dei denunciati dalla Forestale per il mancato rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

Ieri altre 4 le denunce e 620 controlli: 204 nell’area di Cagliari, 48 in quella di Iglesias, 42 in quella di Oristano, 147 in quella di Sassari, 63 in quella di Tempio, 69 in quella di Nuoro e 47 in quella di Lanusei. Controlli anche nello scalo marittimo di Porto Torres, per le operazioni di sbarco di 4 traghetti con a bordo 9 passeggeri.