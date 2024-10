È morto in mattinata all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari il 76enne di San Gavino Monreale ricoverato da alcuni giorni. L'anziano, positivo al tampone del Covid-19, era stato accompagnato nel nosocomio da un'ambulanza del 118.

Il sindaco di San Gavino, Carlo Tomasi, ha espresso un profondo cordoglio a nome della comunità: "Purtroppo questo nostro concittadino è deceduto stamane 'con Coronavirus'. Aveva tante serie patologie. Il dolore rimane immenso per questo nostro concittadino. Invito tutta la popolazione non impegnata in lavori di pubblica utilità o fornitura di beni e servizi essenziali a restare assolutamente a casa, per la propria sicurezza e per accedere con maggior rapidità alle informazioni che verranno diramate".

Nel paese del Sud Sardegna sono circa 70 gli emigrati in quarantena preventiva.