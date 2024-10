Cosa cucino oggi? Cosa prepariamo per pranzo? E per cena?

Tra le tante, queste sono sicuramente le domande che tutti noi ogni giorno ci poniamo.

Dobbiamo restare a casa, per noi stessi e per gli altri. Questo periodo, di emergenza, in cui siamo obbligati a stare tra le mura domestiche, può essere anche un’occasione per dedicarci di più alla cucina, per preparare qualcosa di particolare a nostro marito o moglie, ai nostri figli o anche per imparare nuove ricette.

Sardegna Live, con il vostro aiuto, creerà una rubrica apposita: inviateci le vostre ricette, semplici o complesse.

Scriveteci la ricette, dettagliata, allegandoci se possibile anche una foto, a questa mail: ricettesardegnalive@gmail.com