Saranno intensificate, da parte dell'Auser di via Tintoretto e la Comunità di Sant'Egidio le zioni acon il programma “Viva gli Anziani! Una città per gli anziani è una città per tutti”, “Per far fronte alla situazione attuale, intensificheranno le attività in favore della popolazione anziana della città per contrastare le condizioni di solitudine e isolamento e per evitare l'esposizione a condizioni di rischio per la salute”.

Saranno potenziate le azioni di supporto e monitoraggio delle persone anziane fornendo, per chi avesse difficoltà, tramite l'acquisto e la consegna a domicilio, la spesa e i farmaci, oltre che altre attività ritenute necessarie. Le persone che dovessero avere bisogno per sé o per altri potranno rivolgersi direttamente alle due associazioni contattando l'Auser di via Tintoretto allo 079246074 o al numero verde 800995988, dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.

Per la Comunità di Sant'Egidio è possibile chiamare lo 0792008024 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30 tutti i giorni della settimana.

Inoltre la Protezione civile comunale ha predisposto inoltre un servizio di supporto rivolto alle persone anziane, malate, invalide e alle istituzioni no profit di assistenza. Per qualsiasi informazione contattare il numero verde della centrale operativa del comando di Polizia locale 800615125.